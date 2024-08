L’Imolese parte forte e alza l’asticella D’Amore | Squadra solida la strada è giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ Imolese c’è. Lo si era visto nelle amichevoli estive e lo si è visto domenica, a San Mauro Pascoli, nel successo contro la Sammaurese nel primo match ufficiale della stagione in Coppa Italia di Serie D: un 2-1 in rimonta che vale il passaggio del turno e che fa bene sperare in vista del futuro. Per il secondo anno di fila dunque,e i suoi danno un dispiacere ai giallorossi di Taccola, eliminandoli prematuramente dal cammino in coppa, un percorso che invece per Dall’Osso e compagni prosegue, sperando possa seguire le stesse tracce di quello esaltante della passata stagione. "Mi è piaciuta la voglia, il coraggio e l’atteggiamento dei miei ragazzi – ha commentatonel post-gara –. Abbiamo seguito il nostro credo, tenendo la palla e creando tanto. Penso di poter dire che il risultato sarebbe potuto anche essere più rotondo".