L’IA non legge ma recensisce Una pericolosa illusione tecnologica

(Di martedì 27 agosto 2024) Alcuni miei studenti hanno utilizzato dispositivi di intelligenza artificiale per farsi scrivere la recensione di un libro che avevo assegnato loro come esercizio didattico. Ma è sorto un problema serio. Anche se consentono di scrivere recensioni, le app di AI non sono autorizzate – per ragioni di copyright – are il libro, salvo i rari casi di un contratto specifico con l’editore. Di conseguenza, i testi delle IA non sono vere recensioni, ma collage di informazioni pubbliche sparse per il web. La riprova è che se chiedi a un app “sei sicura di aver letto il libro?”, questa risponde onestamente “no, perché non possorlo”. I big della IA dovrebbe pertanto dare solo informazioni su un determinato libro, forse anche riassunti, ma eliminare il termine “recensione” perché decisamente fuorviante, anzi fake. Chi non ha letto un libro non può recensirlo.