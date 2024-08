Il tecnico gentiluomo Casa a San Domenico e tennis con Pontello Arrivò in Uefa con la B2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Aveva presoa San, in via delle Fontanelle, lungo quelle meravigliose colline con vista inimitabile su Firenze che lo aveva stregato. Nel verde, ma a due passi dallo stadio e quattro dai campi dadel Match Ball che lo hanno visto protagonista di mille ’battaglie’ con Marcello Mammoli, il super tifoso viola, e Ranieri, il presidente viola (con il quale aveva un rapporto di stima reciproca) che l’anno prima aveva lasciato la carica a Pier Cesare Baretti. I due anni da allenatore della Fiorentina di Sven Goran Eriksson sono rimasti indelebili nella memoria di chi ha condiviso il percorso in viola con ildi Sunne, scomparso ieri dopo una breve ma spietata malattia che non gli ha lasciato scampo. Una malattia, condivisa non solo con il mondo sportivo, e che lui ha affrontato con il sorriso e sempre in maniera pacata.