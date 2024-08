Il protagonista di The Bear per la seconda volta testimonial del brand torna a far girare la testa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo averlo visto senza maglietta e con vari slip in bella mostra su un tetto di New York, Jeremy Allen Whitea essere il volto di Calvin Klein anche per la collezione A/I 2024. L’attore di Thee Shameless incendia nuovamente l’obiettivo del fotografo Mert Alas con i suoi riccioli distintivi, perfettamente arruffati in ogni fotogramma. Immortalato in momenti di vita quotidiana al sole e a bordo piscina, White indossa le novità delle linee underwear e denim del marchio americano. Il video della campagna, con il sottofondo di Crimson and Clover dei The Shacks, contribuisce poi ad accentuare il suo stile. Negli scatti, l’attore indossa la giacca Trucker e le nuove silhouette dei jeans straight, slim fit e taper fit ispirati agli anni Novanta.