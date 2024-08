Il prodotto che non c’è

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) Con sempre maggiore frequenza tendiamo ormai a scegliere i nostri viaggi sulla base della cultura gastronomica del Paese ospitante. Le attività legate al cibo e alla ristorazione costituiscono un indotto senza eguali nel settore turistico e sono un fenomeno massivo capace di spostare volumi di pubblico impressionanti. E questo aspetto è anche spesso quel punto che sposta l’ago della bilancia nel scegliere un hotel rispetto a un altro. Quanto investire oggi nella ristorazione alberghiera? Tanto, sempre di più e ne abbiamo anche parlato insieme recentemente. Per quanto sembri un principio nuovo a molti, c’è chi – vuoi per fortuna, vuoi per lungimiranza, vuoi per una semplice scommessa – ha iniziato a curare questo comparto ormai da tempo. Ben prima delle mode e prima che questa diventasse un’urgenza, come lo è diventata per la maggior parte delle strutture di lusso.