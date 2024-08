Il mercato Trattativa conclusa con il centrale islandese che arriva da Pisa a titolo definitivo La Virtus Entella corteggia Oliana e Palermo Preso l’esperto difensore Hjotur Hermannsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) E’ fatta per(nella foto). Ilclasse 1995 ha firmato ieri aper una stagione con la Carrarese. La società azzurra ha trovato ilnavigato che le mancava.è un giocatore prestante (190 cm di altezza) che ha maturato tanta esperienza nella Serie B italiana negli ultimi tre anni alma anche in campo internazionale grazie alle 26 presenze con la nazionale del suo Paese. "Sono molto felice di essere qui – ha esternato –. L’anno scorso sono rimasto impressionato dal calore dei tifosi dopo la vittoria dei playoff. La società ha mostrato grande interesse nei miei confronti; ho percepito quanto credessero in me e per questo nonostante avessi diverse richieste ho scelto la Carrarese. Sono unabile nella marcatura dell’avversario ma anche nella conduzione della palla.