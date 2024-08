Il gol di Tavernier è dolce per i Cherries in Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-25 16:02:24 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Newcastle ha subito domenica il suo primo gol della stagione 2024-25 di, quando Marcusha portato in vantaggio i padroni di casa del Bournemouth contro i Magpies al Vitality Stadium. Il centrocampistaha trasformato il cross di Antoine Semenyo aprendo le marcature a otto minuti dall’intervallo, in un preoccupante colpo di scena per l’allenatore dei Magpies e leggenda del Bournemouth Eddie Howe. In precedenza, Semenyo aveva colpito la traversa con un tiro dopo aver tagliato dentro dalla fascia sinistra, in un inizio incoraggiante per la squadra di Andoni Iraola, che ha fatto esordire in attacco il nuovo acquisto da record del club, Evanilson.