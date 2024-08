Il Chelsea è pronto all’assalto per  Osimhen | in arrivo l’offerta al Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl calciomercato estivo si avvia verso una svolta decisiva per il futuro di Victor. Ila presentare un’offerta concreta alper assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano. Dopo un tentativo iniziale, apparentemente fallito, di ottenerein prestito, il club inglese ha deciso di rompere gli indugi e puntare direttamente su un’offerta a titolo definitivo. Questa mossa arriva in un momento cruciale del mercato, con ilche ha già respinto una proposta di 70 milioni di euro dall’Al Ahli, club saudita che non rappresentava una destinazione gradita per il giocatore. Il, forte del desiderio didi misurarsi con la Premier League, sta preparando una proposta economica equivalente a quella saudita, mettendo sul piatto 70 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il suo gioiello.