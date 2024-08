Ho dato il massimo Ora una breve vacanza e si riparte in palestra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Di poche parole: per lui, parlano i fatti anzi i risultati. Il 24enne Mario Macchiati ha vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi: 19esima piazza nell’all- around e sesto posto nella classifica a squadre. Prima della partecipazione olimpionica: oro nel concorso a squadre ai campionati europei di Antalya 2023 e bronzo a Rimini 2024; campione italiano assoluto alle parallele nel 2022 e ‘23; argento nel ‘24. Come si torna alla normalità dopo un’olimpiade? "Unae sicon gli allenamenti. Sto bene fisicamente e psicologicamente: sono motivato e pronto per cominciare una nuova avventura. Quella di Parigi è stata positiva sia come esperienza che per risultati personali e di squadra, il cui obiettivo era arrivare in finale: difficile poter far meglio. Ho fatto qualche piccolo errore? Fa parte del gioco". Potendo, cambieresti qualcosa? "Nulla.