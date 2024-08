Highlights Musetti-Opelka 7-63 1-6 6-1 7-5 primo turno Us Open 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Lorenzoavanza al secondoagli Us. Il numero 18 del tabellone batte in quattro set il tennista di casa Reilly, tornato nel circuito da pochi mesi dopo oltre un anno e mezzo di stop a causa di diversi problemi fisici (anca e polso). 7-6(3) 1-6 6-1 7-5, in quasi tre ore di gioco, il punteggio a favore dell’azzurro, che è stato più lucido dell’americano nei momenti più importanti della partita. Grande prova dal punto di vista mentale di, bravo a reagire al 6-1 subito nel secondo set e bravo a risalire da 5-3 e set point nel quarto, anche con qualche aiuto arrivato dall’altra parte della rete. Rivedi i miglioridel match.7-6(3) 1-6 6-1 7-5Us) SportFace.