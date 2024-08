Guardate bene le sue sopracciglia Kate Middleton il dettaglio svela la verità sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo essere tornata a farsi vederesta passando un periodo di riposo nel castello di Balmoral, in Scozia, residenza particolarmente amata dalla Regina Elisabetta.suasi è a lungo speculato. Ora l’esperta del linguaggio del corpo Judi ha analizzato, in un’intervista rilasciata al Mirror, i segnali non verbali cheha lanciato nel corso della sua ultima uscita. >> “Ora vengo a darti due sberle”. Choc al concerto, la cantante italiana interrompe tutto e sbotta. Cosa è successo Prima della sua apparizione al Trooping the Colour aveva detto: “Sto facendo buoni progressi, ma come chiunque stia affrontando la chemioterapia saprà, ci sono giorni buoni e giorni cattivi – ha confessato. In quei giorni cattivi ti senti debole, stanca e devi cedere al riposo del tuo corpo.