Gli Oasis tornano insieme | tour nel 2025 in Gran Bretagna e Irlanda

(Di martedì 27 agosto 2024) MANCHESTER – Dopo essersi sciolti nel 2009, glihanno annunciato il loro ritorno live nelcon alcune tappe speciali tra. I fratelli Noel e Liam Gallagher saranno dunque di nuovosu uno stesso palco dopo l’addio burrascoso di 15 anni fa. La notizia è ufficiale ed è stata pubblicata questa mattina sui canali social della band. Biglietti in vendita dal 31 agosto. Non è escluso che, dopo questi primi concerti, glipossano estendere ilanche ad altri continenti. Al momento non sono previste date in Italia.