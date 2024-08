Gerardina Trovato Tiziano Ferro si espone | l' aiuto reso pubblico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 agosto 2024) Nel 1993,cantava L'America non è poi così lontana sul palco del Festival di Sanremo. Il brano, Ma non Ho più la mia Città, si classificò secondo, subito dietro la celebre La Solitudine di Laura Pausini. Quel periodo segnò il picco della carriera della cantautrice siciliana, la cui voce e intensità emozionale conquistarono ilitaliano. Il sogno americano, di cuicantava, sembrò sfumare rapidamente, con la sua controversa scomparsa dalle scene musicali pochi anni dopo. Dopo un lungo periodo di assenza e difficoltà,è tornata sotto i riflettori, non per una nuova canzone, ma grazie a un video su TikTok che ha scatenato una vasta ondata di solidarietà nei suoi confronti.