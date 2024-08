Geo Barents ferma a Salerno commissioni politiche sociali definisce provvedimento vergognoso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiResterà almeno fino al 3 settembre al molo Manfredi la nave Geoche, ieri al termine dell’esame di una serie di documenti, è stata sottoposta a fermo amministrativo per due mesi. L’imbarcazione potrà restare ormeggiata davanti alla stazione marittima fino al 3 settembre quando è in programma l’approdo di una nave da crociera: successivamente, così com’è avvenuto per un caso analogo di fermo amministrativo che riguardó la nave Sea Eyes 4, si potrebbe optare per il trasferimento nel porto commerciale disu una delle banchine meno operative, o addirittura in rada.