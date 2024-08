Frana nel Casertano | si cercano due persone Strade invase da fango e detriti nubifragi anche in provincia di Avellino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Felice a Cancello nella frazione di Talanico, nel, per una. Si stanno cercando due, che al momento risultano disperse. Nel frattempo vengono evacuate alcune abitazioni: ledella zona sono stateda un fiume di. Tanta gente è scesa in strada per paura, dopo il passaggio delle acque che hanno allagato cantine e garage, portando via con sé tutto, dalle auto ai motorini. “Stiamo facendo convergere a Talanico tutti i mezzi a disposizione,i cani per la ricerca di”, spiega all’Ansa il comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta Paolo Massimi, che conferma che sono in corso verifiche su due, non ancora ritrovate. “Siamo in costante contatto con la Protezione civile e stiamo soccorrendo tanti cittadini”.