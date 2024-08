Festa di Cesa | tempesta di luci per il gran finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) MARCIANO È lade notte di, quella che chiude i festeggiamenti che si tengono ogni anno ad agosto, ladi Santaa. Tutti gli occhi verso il cielo per uno spettacolo pirotecnico in grado ogni anno di richiamare nel centro della Valdichiana migliaia di aretini e non solo, pronti a godersi una serata di spettacolo e divertimento. Ladiarriva al termine oggi dopo sette giorni che hanno visto alternarsi negli spazi ricreativi dellaartisti del calibro dei Nomadi che si sono esibiti sabato scorso. Ma anche spazio alla gastronomia con le specialità del territorio, nel segno della tradizione, e poi ancora bancarelle, giochi e divertimenti e passioni. Vedi ad esempio il motoraduno ma an che i numerosi dj set che hanno interessato appunto le aree riservate ai più giovani per un appuntamento di registrare da sempre unde afflusso di pubblico.