F1 i precedenti della Ferrari a Monza Ben 19 vittorie ma solo 2 sono arrivate nel dopo-Schumacher…

(Di martedì 27 agosto 2024) La Formula 1 è prossima a rispettare una delle proprie tradizioni più ferree, ovverosia il Gran Premio d’Italia. Domenica 1 settembre 2024 andrà in scena la 75ma replica iridatacorsa del nostro Paese. Sarà la 74ma a tenersi a, che ha segnato il passo una tantumnel 1980, quando fervevano lavori di ammodernamento all’autodromo. Ebbene, laha vinto ben 19 volte. Non c’è tracciato dove la Scuderia di Maranello abbia raccolto più successi, giunti peraltro con undici piloti diversi. Fra di essi, spicca il profilo di Michael Schumacher, capace di imporsi in 5 occasioni, peraltro a distanza di un decennio. Significativo il fatto che il tedesco abbia trionfato sia nella sua stagione d’esordio con il Cavallino Rampante che in quella del commiato. Nel corso del tempo, laè stata persino in grado di monopolizzare il podio.