Ex Milan Ante Rebic avversario di Fonseca Il colpo di Corvino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ex, a sorpresa l’attacccroatoè tornato in Serie A e sarà undella squadra di: che, a sorpresa, è un nuovo giocatore del Lecce. L’ex attaccdel, che ha disputato l’ultima stagione in Turchia al Besiktas, ha trovato l’accordo con il club pugliese e in poche ore è sbarcato in Italia per firmare il contratto con i giallorossi. Il croato ritrova la Serie A dopo l’ultima avventura vissuta con il Diavolo. Al termine della stagione, infatti,ha optato per la risoluzione del contratto con il club turco. Così facendo, si sono spalancate le porte del Lecce di Corvino, che non ci ha pensato due volte a prendere un giocatore di grande spessore a livello internazionale. Nell’ultima stagione con il club di via Aldo Rossi,aveva totalizzato 31 presenze e messo a segno 3 goal.