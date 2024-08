Erbacce degrado sosta selvaggia | Fano Sud è terra di nessuno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) di Anna Marchetti "sud è ladi, ci hanno completamente dimenticato per tutta l’estate". Mirco Pagnetti, di Noi Civiche, ex consigliere comunale, residente a Ponte Sasso, lamenta lo stato di abbandono in cui si trovano la sua frazione e Torrette: "Sfalci dell’erba non fatti (e fortuna che non piove), pulizie e manutenzioni varie mai eseguite". E ancora: "A Ponte Sasso una parte del parcheggio, a fianco di Rio Crinaccio, dove fermano le auto che usufruiscono delle nostre spiagge, è diventato una selva. Quando sono venuti gli addetti al verde c’erano ancora i cartelloni per la pubblicità elettorale e non hanno potuto terminare il lavoro ma una volta rimossi, non si è più visto".