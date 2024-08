Entra in casa e cerca di accoltellare la moglie Nella stanza vicina dormivano i cinque figli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Aveva manomesso la porta blindata con dell’acciaio liquido e aveva pure conservato le chiavi. Nel cuore della notte, attorno alle 4 di domenica si è infiltrato e ha tentato di uccidere a coltellate la ex, 40enne marocchina mentre nell’altrai loro. Poi si è andato a nascondere nell’officina dove lavorava ma qui, dopo circa un paio d’ore, è stato beccato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Fabriano alle prime luci dell’alba. Resta in carcere in attesa della convalida il 45enne meccanico pregiudicato e gravato dal divieto di avmento alla ex che pure fino a qualche settimana fa era sottoposta a misura cautelare per estorsione a sfondo sessuale in concorso con un ex avvocato fabrianese che ha patteggiato la pena a due anni e otto mesi di reclusione.