Eccellenza Alma Fano | il sindaco di Fermignano coinvolge la Prefettura

(Di martedì 27 agosto 2024) E annuncia: “se non ci sarà una adeguata presenza di forze dell’ordine alle gare dell’sarò costretto a firmare una ordinanza per vietare la disputa delle partite” VALLESINA, 27 agosto 2024 – Altra puntata per la questione legata all’e alla sua partecipazione al campionato di. La decisione di ammettere la società del presidente Guida nel massimo campionato regionale decisa a maggioranza dal Comitato della Figc Marche ha provocato reazioni e ricorsi ben noti tanto che il 3 settembre il Tribunale Territoriale dovrà decidere sul ricorso presentato dalla Jesina contro le decisioni del presidente Panichi e della maggiornza del Comitato: 6 voti favorevoli contro 4 contrari.