Dove comprare i biglietti degli Oasis e il prezzo

(Di martedì 27 agosto 2024) Iper il concerto2025 saranno messi in vendita a partire da sabato 31 agosto 2024 dalle ore 9.00 del mattino e si potranno acquistare su seetickets.com, su gigsantour.com e su ticketmaster.co.uk. Iper il concerto previsto a Dublino usciranno invece lo stesso giorno a partire dalle 8.00 sul sito ticketmaster.ie. Nelle ultime ore il sito ufficiale della band ha già subito vari crash per via dei numerosi accessi, per questo sul portaleè stato pubblicato un avviso in cui si consiglia di registrarsi in anticipo sui vari siti di venditaper non perdersi l’opportunità di acquistarli a causa del boom previsto. Sono 14 le date dei concerti annunciate oggi dagli. Gli unici concerti in Europa sono in programma nel Regno Unito e in Irlanda nell’estate 2025. Nessun concerto è in programma in Italia.