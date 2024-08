Di Napoli si porta avanti | Vlahovic farà più gol di Lautaro Martinez

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Diha messo a confronto, rispettivamente attaccante di Juventus e Inter. Il serbo, a detta sua,più gol. CONFRONTO -Su Tmw Radio si parla di bomber e in particolare di quelli di Juventus e Inter, rispettivamente Dusan. Secondo l’ex attaccante Arturo Di, quest’anno sarà il bianconero a fare più gol rispetto al Toro. Il suo intervento: «Il gioco di Thiago Motta esalta le facoltà di. Bomber della stagione? Io dico il serbo e nonperché lui è un vero finalizzatore.è diverso è più per la squadra». Lo scorso anno, il capitano dell’Inter ha vinto la classifica cannonieri, con ben ventiquattro reti in campionato.