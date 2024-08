Comparto 6 bando per le assegnazioni di 32 alloggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024)6 a Cascina Antonietta, operazione edilizia residenziale sociale:di assegnazione per 32in ers in via Sondrio. Ilè al sito del comune. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 17 settembre, poi i tempi tecnici per la realizzazione della graduatoria. Nuovi residenti in arrivo dunque, mentre prosegue, sul versante della stazione della metropolitana, la costruzione degli ultimi edifici della città nella città alla periferia est di Gorgonzola. Residenti vecchi e nuovi dovranno convivere con ruspe, gru e mezzi di cantiere ancora a lungo. Ilper l‘assegnazione degli appartamenti è stato pubblicato in corso estate. I requisiti per prendervi parte, naturalmente, sono rigidi. Fra i criteri di prelazione gli anni di residenza nel comune di Gorgonzola e il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione di edilizia agevolata.