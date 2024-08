Come risintonizzare i canali tv con il nuovo digitale terrestre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) Via alla nuova tv. Ilstandard tecnologico per le tv che entra in vigore dal 28 agosto consente di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. Aumentano quindi anche i servizi e il numero di televisori connessi a internet. Cosa bisogna fare? Vediamolo. Cosa cambia dal 28 agosto con ilper iRai Dal 28 agosto la Rai dà il via libera su 3 dei suoialstandard di, il cosiddetto DVB-T2. Per cominciare, sono coinvolte nello switch off solo ed esclusivamente Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Inoltre, da questa data è anche possibile ricevere Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale sui501, 502 e 503 in standard DVB-T2 (questiperò restano anche visibili con il vecchio standard).