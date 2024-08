Cancro al pancreas da Pavarotti a Steve Jobs ed Eriksson | chi ha colpito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Diciotto mesi di agonia per David Bowie, 8 anni per. Il cantante inglese soprannominato 'Il Duca bianco' e il creatore di Apple sono solo alcune personalità che si sono dovute arrendere al tumore del, considerato uno dei 'big killer' dell'oncologia. L'elenco dei nomi illustri che hanno perso la loro battaglia contro la neoplasia è lungo anche in Italia, dove si stima che ci siano oltre 14.000 casi ogni anno.