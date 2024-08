Bonus libri i requisiti per averlo regione per regione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) L’anno scolastico 2024/2025 è alle porte, con le lezioni che inizieranno tra il 5 settembre (in Alto Adige) e il 16 settembre (in diverse regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana e Puglia). Con l’avvicinarsi della ripresa, per molte famiglie italiane è già tempo di pensare all’acquisto deidi testo e del materiale scolastico. In questo contesto, i, attivi in diverse regioni italiane, possono rappresentare un aiuto prezioso per affrontare queste spese. Isono destinati a studenti delle scuole medie e superiori e prevedono deiIsee che variano a seconda della. Le regioni in cui sono attivi includono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria.