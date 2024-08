Bologna ufficiale l’arrivo di Samuel Iling-Junior in prestito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024)è ufficialmente un giocatore del. Il club emiliano comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’Aston Villa l’esterno britannico, che fino alla scorsa stagione aveva militato nella Juventus. Nelle file della squadra bianconera si è alternato fra Next Gen e la prima squadra di Allegri, collezionando 36 presenze in massima serie in un anno e mezzo. Benvenuto in rossoblù ?????? ????????#ForzaBFC #WeAreOne —FC 1909 (@fc1909) August 27, 2024diinSportFace.