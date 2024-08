Bayesian il comandante non risponde al pm Presto altri indagati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 agosto 2024) Si è avvalso della facoltà di nonre davanti ai pm di Termini Imerese, James Cutfield, ildel veliero, affondato davanti a Porticello, nel palermitano, il 19 agosto. L'uomo è indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Intanto, potrebbeallargarsi l’indagine per il naufragio che conta un bilancio di sette morti e 15 sopravvissuti. Al momento risulta iscritto nel registro deglisolo Cutfield ma non è escluso che a breve anchecomponenti dell'equipaggio possano essere. Secondo indiscrezioni, sarebbero già stati notificatiatti.