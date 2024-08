Appennino il coraggio dei giovani | Le nostre sono le viti del futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Bologna, 27 agosto 2024 – È un luogo un po’ unico, Rocca Corneta. Località a Lizzano in Belvedere, ai piedi dei Monti della Riva, e vicina alle acque del Dardagna. Uno di quei posti piccoli che sembrano fermi nel tempo e che invece da decenni intercetta, olandesi e agricoltorisi. Fra questi cicoltori AltoEmiliano, che hanno lanciato una doppia scommessa: portare i vigneti in quota, fuori dalle zone di produzione classica del vino e farlo congni Piwi. Un nome ormai non solo più per gli addetti ai lavori:i PilzWiderstandsfähige, ovveroresistenti ai funghi in cui si punta ad azzerare i trattamenti. L’Emilia-Romagna, sulla scia di altre regioni, dal 2020 ha regolarizzato la produzione di alcune varietà, i risultati di un percorso di selezione che prosegue da più di mezzo secolo.