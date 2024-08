Anche la cinese Xpeng vuole produrre auto elettriche in Europa Cerchiamo un paese con basso costo del lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)la casamobilisticapunta aveicoli elettrici inper aggirare i dazi contro i veicoli prodotti in Cina. ll partnerdi Volkswagen è nelle fasi iniziali della selezione di un sito nell’Unione Europea parte del piano finalizzato a localizzare la produzione, ha spiegato l’amministratore delegato He Xiaopeng in un’intervista a Bloomberg. Il produttore di Guangzhoucostruirein aree con “rischi di manodopera relativamente bassi”, ha detto He che ha spiegato che la selezione è in fase iniziale e che non importa se l’area non ha imposte basse. Sembrerebbe una descrizione che ben si addice all’Italia, suscitando forse speranze dalle parti del ministero delle Imprese e del made Italy, il cui titolare Adolfo Urso ha parlato di piani per attrarre nuovi produttori oltre a Stellantis.i paesi dell’Estsono però appetibili.