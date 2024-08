Al porto sbarcano altri 158 naufraghi salvati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) "Abbiamo effettuato tre soccorsi, nell’ultimo intervento la barca in pericolo era seguita da un mezzo non identificato libico che, non appena il team di soccorritori si è avvicinato, si è allontanato e non ha interferito con le operazioni di soccorso. Ora stiamo navigando verso ilassegnatoci di Ancona, dove arriveremo il 30 agosto". A raccontarlo è Jonathan Naní la Terra, Sar team leader della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, che ha portato in salvo 158, tra cui 14 donne, 8 minori non accompagnati e altrettanti accompagnati. Arrivano da Bangladesh, Egitto, Libano, Nigeria, Siria e territori palestinesi, "sconvolti da guerre, violenze, instabilità politica ed economica", spiegano dall’ong.