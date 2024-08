Addio mostro Dalle ceneri dell’ex Enel un’area con piscina e giochi acquatici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Una "corsia preferenziale" a burocrazia zero - quantomeno ridotta rispetto ai tempi lunghi del Pug, Piano urbanistico generale da approvare - per far partire la riqualificazione degli alberghi. Il sindaco Jamil Sadegholvaad annuncia "un bando sperimentale, dal carattere fortemente innovativo anche a livello nazionale, che contiamo di pubblicare in autunno e che crediamo potrà rappresentare una leva importante per uscire dall’attuale fase di stasi e promuovere una vera riqualificazione del patrimonio immobiliare in zona mare, rinnovando l’offerta ricettiva in maniera profonda, ma senza tradire identità e spirito che rendono Rimini una delle località tra le più amate". Il test riguarderà inizialmente Rimini sud. Se funzionerà, sarà esteso all’intero territorio turistico.