Voltafaccia su Sinner annuncio shock | cambia di nuovo tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 26 agosto 2024): dopo l’ufficiale della positività e della mancata squalifica si è scatenato di. Ecco cosa sta succedendo Nei giorni scorsi è successo di. Ma la cosa positiva, e non parliamo delle analisi antidoping alle quali si è sottoposto, è che il tennista azzurro, numero uno della classifica mondiale, si è liberato di un peso dopo l’assoluzione.(Lapresse) – Ilveggente.itSono stati sicuramente mesi difficili, quasi impossibili da gestire per Jannik. Che però ce l’ha messa, riuscendo anche a trionfare nell’ultimo Masters 1000 disputato, quello di Cincinnati. Tornando invece a qualche giorno fa, come detto moltissimi tennisti hanato quello che è successo. E alcuni lo hanno fatto in maniera negativi. Tra questi c’era anche Denis Shapovalov, che sul proprio profilo X aveva scritto “due pesi due misure”.