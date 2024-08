Virus sinciziale l’Ue approva vaccino a mRna per over 60

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 26 agosto 2024) BRUXELLES (ITALPRESS) – La Commissione europea ha autorizzato il“mResvia” per immunizzare gli adulti di età superiore ai 60 anni contro le malattie delle basse vie respiratorie, causate dall’infezione darespiratorio(Rsv). Lo annuncia la Commissione in una nota.Il RSV è unrespiratorio comune, che di solito provoca sintomi lievi, ma con potenziali gravi conseguenze per le persone vulnerabili, compresi gli anziani.La Commissaria per la Salute e la Sicurezza Alimentare Stella Kyriakides ha affermato: “La vaccinazione salva vite. In una forte Unione Europea della Salute, siamo determinati a garantire che tutti abbiano accesso alla protezione di cui hanno bisogno contro gravi malattie.