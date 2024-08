Violento nubifragio nel Varesotto acqua dentro l’aeroporto di Malpensa | alcuni voli dirottati in scali vicini – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unsi è abbattuto questa mattina sulcoinvolgendo anchedi. La forte pioggia ha colpito lo scalo tra le 11 e mezzogiorno e in quell’ora, secondo quanto riferisce Sea – società che gestisce– sono stati sospesi otra Linate, Bergamo, Torino e Venezia 27aerei sono rimasti nei cieli in attesa di atterrare. Come dimostrano diverse immagini diffuse sui social, lo scalo si è parzialmente allagato: infiltrazioni d’si sono verificate al Terminal 1 ma, precisa Sea, non è mai stato chiuso. Nel primo pomeriggio la situazione è rientrata e tutte le operazioni sono tornate alla normalità.