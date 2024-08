Vercelli un aereo scarica 72 tonnellate di cherosene

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024)è stata recentemente al centro di un incidenteche ha suscitato preoccupazione tra i residenti locali. Un velivolo, in avaria durante il volo, hato 72disopra diverse zone della provincia, tra cui Santhià, Tronzano e San Germano. L’episodio dell’di, accaduto il 24 agosto 2024, ha sollevato interrogativi sulla possibile contaminazione dell’ambiente, in particolare dei terreni agricoli e delle aree abitate. Infatti, il veicolo avrebbeto ben 72disopra diverse zone. Ma l’Arpa non sembra destare preoccupazione a riguardo., foto Ansa – VelvetMagL’incidente è avvenuto durante il volo di uncommerciale, costretto a rilasciare carburante per ridurre il peso e consentire un atterraggio di emergenza in sicurezza.