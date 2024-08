Titty e Antonio ecco chi è la seconda coppia di Temptation Island 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)sono ladella nuova edizione dipronta a partire a settembreÈ stato, 27 anni, di Napoli, a scrivere a. I due sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno. Sui motivi della scelta di partecipare al programma,spiega: “Ho scritto io aperché ritengo cheabbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla”.chiarisce che il suo comportamento è legato ad alcuni atteggiamenti del suo fidanzato, racconta un episodio: “Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui. Come ad esempio lui ha detto che doveva partire per lavoro così io torno a casa e dopo un’oretta mi ha chiamata una mia amica dicendomi che lui era al bar con un’altra ragazza e la presentò come sua moglie.