Titty e Antonio a Temptation Island | a chiamare è stato lui nonostante sia il malessere della coppia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sonola secondanuova edizione die qua,ilsia lui, ala redazione non è stata lei, ma proprio lui.: “Siamo fidanzati da 3 anni. Ho scritto io perché ritengo cheabbia l’asticellagelosia e possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla. Si arrabbia anche perché sul telefono lei ha lo sfondo con una nostra fotoproposta di matrimonio, io ho Maradona. Ma vuoi mettere Maradona con lei?”: “Ci sono delle cose che mi hanno portato a non fidarmi più di lui. Ad esempio, una volta ha detto che andava a casa a riposare: dopo un’oretta la mia amica mi dice che era al bar con un’altra ragazza presentata come sua moglie“.(che palesemente sono la versione 2.