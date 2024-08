Thiago Motta | Juventus l’anti-Inter? Siamo alla seconda giornata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha alzato il livello della, ora a tutti gli effetti l’antagonista dell’per lo Scudetto. L’allenatore ha parlato così dopo la vittoria sull’Hellas Verona per 90? Minuto. VITTORIA – Lacomincia a mandare segnali importanti al campionatoo. L’è avvertita, non è l’unica a combattere per il primo posto e lo Scudetto. Ci saranno anche i bianconeri, le due vittorie consecutive ne sono una prova.commenta così: «Vincere è sempre importante, soprattutto nel modo in cui abbiamo fatto oggi. Dobbiamo continuare, ora penbella partita contro la Roma di domenica. Stadio pieno, grande atmosfera, servirà una grande prestazione. Noi andiamo avanti passo dopo passo, dobbiamo prepararci bene e fare il nostro lavoro. Non esiste tocco magico, esiste un grande lavoro da parte di tante persone.