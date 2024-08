Tajani Nessuna possibilità che cada il governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – "Non c'èche il. Ognuno è libero di fare delle proposte, di avere delle idee nell'ambito di un dibattito. Non siamo un partito unico: rivendico il diritto di dire ciò che ritengo giusto per tutelare gli interessi del nostro Paese poi possono esserci idee differenti ma io non litigo con nessuno". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a "Non stop news" su Rtl 102.5. "Come Forza Italia non c'è alcuna ipotesi di problemi per ilposti da Forza Italia. Noi siamo leali con gli alleati, abbiamo le nostre idee, nessuno può darci ordini e noi non dobbiamo dare ordini agli altri".(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma