Smart si ribalta e muore una bambina | denunciata la madre

(Di lunedì 26 agosto 2024) Senza patente alla guida di un'auto non assicurata, omologata per due ma con quattro persone a bordo. È lungo l'elenco di irregolarità all'origine dell'incidente che è costato la vita a unadi appena di 8 anni e che ha portato all'arresto per omicidio stradale l'uomo che era alla guida, il compagno delladella piccola, che aveva appena finito di scontare una condanna per furto ai domiciliari. L'auto dove si trovava lasi èta, poco dopo le 5 di mattina, a Giugliano in Campania, lungo la via Domitiana, all'altezza del numero 99. Ladella bimba oggi è statain stato di libertà per omicidio stradale. La bimba, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in braccio alla mamma, sedute entrambe al lato passeggeri.