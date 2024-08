Ristopro | tre fabrianesi nello staff E dal 31 agosto via alle amichevoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo aver iniziato la preparazione atletica allo stadio comunale comunale di Fabriano laha completato lotecnico con Matteo Petrucci, Alessio Lupini e Riccardo Moscatelli per la stagione 24/25. Due volti confermati e uno nuovo (tutti), la società ha scelto di "pescare" drisorse locali; tre giovani preparati e con tanta voglia di mettersi all’opera. Matteo – si legge nel comunicato della società – torna in biancoblù come assistentenatore, ruolo ricoperto con coach Aniello, per poi andare a Jesi come caponatore dell’U13 e assistente dell’U14 Elite e U17 Eccellenza. Ragazzo preparato ricoprirà un ruolo fondamentale al fianco di Niccolai e del vice Elia Rossi Alessio è stato già membro dellodella Janus, fisioterapista dei biancoblu in A2 confermato poi in B.