Rc auto Toscana maglia nera Sei province nella top ten nazionale dei rincari Prato al secondo posto in Italia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 - Lasi distingue purtroppo per essere una delle regioni con le tariffe Rcpiù alte d', con ben seitop tendel caro-polizza., con un premio medio di 574 euro annui, si piazza alin, subito dopo Napoli, che registra un costo medio di 583 euro. Seguono Pistoia, al quartocon 497 euro, e Firenze, al quinto con 487 euro. Massa-Carrara e Lucca non sono da meno, con premi medi rispettivamente di 485 e 474 euro, mentre Pisa chiude la top ten con una media di 462 euro. A dirlo è un’indagine del Codacons, che evidenzia come la nostra regione sia, insieme alla Campania, una delle più colpite dal fenomeno del caro-polizza.