Raddoppio ferrovia il no dell’opposizione

(Di lunedì 26 agosto 2024) "No al quadruplicamento dellaAdriatica. Se a questo si aggiungesse il ripristino della ex Fano-Urbino, la città si trasformerebbe in un vero e proprio ‘spezzatino’ di reticoliri". Contro il progetto annunciato dal parlamentare Mirco Carloni (Lega), e su cui sta lavorando Rfi, si scagliano i consiglieri comunali di In Comune, Pd, La Fano che vogliamo e Fano Cresce. "Invitiamo il sindaco – affermano – ad un dibattito pubblico e trasparente, coinvolgendo il consiglio comunale e facendo conoscere ai cittadini le ipotesi progettuali e gli studi di fattibilità". I consiglieri Samuele Mascari, Dimitri Tinti, Cesare Magalotti, Sara Cucchiarini, Cristian Fanesi, Ippolita Bonci Del Bene, Stefano e Lorenzo Marchegiani vogliono capire come saranno strutturate le due lineerie.