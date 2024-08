Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lorivolto in, la mente costantemente proiettata ad aggredire gli spazi e l’attitudine a coprire il campo in verticale. Mettendo da parte,la dinamica della partita lo richiede, persino il desiderio di controllare il gioco con il pallone tra i piedi. In attesa di inserire nel motore anche tutti i nuovi innesti di movimento – Adrian Semper tra i pali ha già ampiamente dimostrato di cosa è capace – Filippo Inzaghi è riuscito a modificare il chip dei calciatori ereditati dalle precedenti gestioni. La discontinuità più marcata rispetto al recente passato è talmente evidente che è impossibile non sottolinearla: consapevole della propria forza, lo Sporting Club non pretende più di controllare costantemente la sfera.