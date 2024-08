Presto marito e marito Uomini e donne la super coppia si sposa e i fan impazziscono | Siete bellissimi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Notizia top per il pubblico di: uno degli ex tronisti del dating show di Canale 5 si. Poco fa, lui ha ricevuto a sorpresa la fatica proposta del suo fidanzato e ha risposto sì. I due stanno insieme ormai da un anno, ma evidentemente non hanno voluto perdere altro tempo: laè innamoratissima, come testimoniano i tanti scatti sui social. E c’è giò chi si domanda se tra gli invitati ci sarà Maria de Filippi. L’ex tronista Alex Migliorini e Manuel Pirellisaranno. Alex ha voluto condividere questo momento felice della sua vita con i suoi fan, postando la foto che ritrae il suo amato mentre gli porge l’anello. Alex è rimasto spiazzato, ma non ha esitato un secondo nell’accettare la proposta di nozze.