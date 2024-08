Powell Fed | È giunto il momento di abbassare i tassi di interesse

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Negli ultimi giorni, il presidente della Federal Reserve, Jerome, ha fatto una dichiarazione attesa da tempo: “Èildidi”. Questo segnale, che anticipa una potenziale mossa a settembre, potrebbe aprire una nuova fase di stimolo economico per gli Stati Uniti. Dopo un lungo periodo di politiche restrittive volte a combattere l’inflazione.e i rischi di recessione L’inflazione negli Stati Uniti ha registrato un rallentamento significativo negli ultimi mesi, il che ha dato spazio alla Fed per rivedere la politica suidi. Nonostante gli sforzi per contenere i prezzi,ha sottolineato che “i rischi per l’economia sono aumentati“, soprattutto a causa delle incertezze globali e delle tensioni sui mercati finanziari.