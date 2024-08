Nuova Champions League cambia anche l’inno | ecco la versione rinnovata Tifosi in rivolta | Sembra cantata dai Minions

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Rivogliamo il vecchio inno. In attesa di giudicare il format della, inon hanno dubbi: il nuovo inno della massima competizione europea presentato dalla Uefa non piace a nessuno. Parliamoci chiaro: sostanziali differenze rispetto a quello che tutti gli appassionati di calcio conoscono non ce ne sono. Si tratta in sostanza di unaaggiornata. Ma se quello vecchio era perfetto, perché modificarlo? È appunto la domanda che si fanno migliaia di, italiani e non solo. Tanto che il primo commento al post della Uefa chiede di cliccare “mi piace” per il vecchio inno e ha ricevuto – nel momento in cui scriviamo – quasi 5mila like. “Non capisco perché l’abbiano voluta far cantare dai“, scrive un utente, facendo riferimento ai celebri personaggi gialli del cartone della Pixar.