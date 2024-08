Nicole Kidman sul suo thriller erotico Babygirl | Le riprese mi hanno devastata volevo mollare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) La starha parlato dell'esperienza sul set del suo prossimoe di quanto lesiano state devastanti.potrebbe chiudere gli occhi quando l'imminentedi A24sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia del 2024. Il premio Oscar ed ex attrice di Eyes Wide Shut ha dichiarato a Vanity Fair che, scritto e diretto da Halina Reijn, è il film più "esplicito" della sua carriera. "Ho fatto alcuni film piuttosto espliciti, ma non come questo", ha detto la. "Lavoro semplicemente con l'abbandono. Molti dei temi dei miei film sono stati esplorati attraverso la lente della sessualità . Non l'ho eliminata né ho cercato di far finta che non